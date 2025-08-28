İtalyan basını TB3 Bayraktar'ın gelişini böyle duyurdu: Dronların Ferrari'si

Haberin Devamı

Panorama, Leonardo-Baykar iş birliğinin savunma sektöründe stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Haberde, ocak ayında İtalya’nın Ronchi dei Legionari kentinde TB3 insansız hava aracının montajına başlanacağı ifade edildi.

Panorama'ya demeç veren fabrikanın müdürü Fabio Pauluzzo, tesisi “dronların Ferrari’si” olarak nitelendirdi. Panorama, Gorizia’daki fabrikanın çevresinde sıkı güvenlik önlemleri bulunduğunu, içeride ise renkli camlı depolar ve yüksek teknolojili montaj alanları yer aldığını bildirdi.

Pauluzzo, İHA’ların Afrika’da sivillerin tahliyesinde ve Akdeniz’de göçmenlerin kurtarılmasında kullanıldığı bilgisini vererek, “Hem Afrika’da sivillerin tahliyesinde, hem de Akdeniz’de denizin ortasında göçmenlerin kurtarılmasında uzaktan kumandalı uçağımızla arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Leonardo’nun açıklamasına yer veren Panorama, önümüzdeki 10 yıl içinde insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme İHA’ları ve derin saldırı İHA’larının Avrupa pazarında 100 milyar dolarlık bir değere ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dergi, fabrikanın her yıl 200 dron ve hava araçları ürettiğini, tesisin bu alandaki uzmanlığıyla öne çıktığını kaydetti.

İTALYAN TEKNOLOJİLERİYLE ENTEGRE EDİLECEK

Haberde, Leonardo’nun Baykar ile 50/50 ortaklık kurarak LBA Systems’i hayata geçirdiğini hatırlatıldı. Panorama, Türk İHA’larının radar tabanlı elektro-optik sistemler ve yapay zeka ile İtalyan teknolojileriyle entegre edileceğini ifade etti.

Ukrayna’daki çatışmalarda kullanılan TB2’lerden edinilen tecrübenin önemine dikkat çeken Panorama, GPS arızaları sırasında İHA’ların yapay zeka desteğiyle otonom uçuş gerçekleştirebildiğini aktardı. Haberde, Leonardo’nun özellikle Avrupa pazarında sertifikasyon sürecinde kritik bir rol oynayacağı belirtildi.

Panorama, anlaşmanın 16 Haziran’da Paris Havacılık Fuarı’nda imzalandığını bildirerek, törende LBA markalı bir Akıncı insansız hava aracının sergilendiğini kaydetti.

'BAYKAR İLE YENİ BİR KİLİT OYUNCU YARATIYORUZ'

Baykar ile ortaklığı yorumlayan Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, “Baykar ile insansız teknolojilerde, savunmanın geleceğinde giderek daha merkezi bir rol oynayacak yeni bir kilit oyuncu yaratıyoruz” dedi.

Panorama, tören sırasında Selçuk Bayraktar ile Cingolani’nin Türk ve İtalyan bayrakları önünde el sıkıştığına dikkat çekti.

Haberde, Baykar’ın 2024’te 1,8 milyar dolarlık ihracat hedeflediği vurgulandı. Şirketin bugüne kadar 34 ülke ile anlaşma imzaladığını vurgulayan Panorama, son olarak Nijerya ile Endonezya’nın da alıcı ülkeler arasına katıldığı bilgisini paylaştı.

"TÜRK İHA'LARI HER YERDE"

"Türk İHA'ları her yerde" diyen Panorama, İHA'ların 2019’daki Trablus kuşatması sırasında öne çıktığını bildirdi. Haberde, 2 yıl sonra Ukrayna’da Rus birliklerini durdurmada önemli rol oynayan Bayraktar TB2’lerin, Ukrayna ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı söylendi.

Dergi, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki savaşta da Türk İHA’larını kullandığını ve bu sistemlerin sonucu belirlediğini belirtti.

Panorama, Ronchi’de üretilen Astore insansız hava aracının da İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından satın alındığını bildirdi ve bu modelin Türk lazer güdümlü Cirit füzeleriyle donatıldığını, ayrıca 12 metre kanat açıklığına sahip olduğunu kaydetti.

'YENİ NESİL UÇAKLAR'

Haberde, TB3 insansız hava aracının son montajının ocak ayında başlayacağı duyuruldu. Panorama, 24 saat uçuş süresine sahip olan bu modelin, Kemankeş füzeleriyle keşif, istihbarat ve derin saldırı görevleri için tasarlandığını açıkladı.

Dergi, İtalyan-Türk iş birliğinin TB2 ve Akıncı’nın İtalya’da son montajını kapsadığını belirtti.

Ağır muharebe sınıfında yer alan Kızılelma insansız hava aracının Grottaglie’de üretim ve montaj sürecinin planlandığını yazan Panorama, Baykar ve Leonardo arasındaki iş birliğinin, her iki ülkenin savunma sektöründe teknoloji geliştirme kabiliyetini güçlendireceğinin altını çizdi.