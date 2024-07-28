İtalya’dan Şam’a normalleşme işareti

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin 10 yıllık aranın ardından Suriye’ye yeniden büyükelçi göndermeyi planladığını söyledi. Rusya’nın Ortadoğu’daki diplomatik çabalarını engellemek istediklerini dile getiren Tajani’nin bu adımı, Avrupa Birliği’nde bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi. Öte yandan İtalya, Şam rejimi ile ilişkilerini normalleştirme işareti veren ilk AB ve G7 üyesi oldu. Roma yönetimi, Beşar Esad hükümetinin kendi vatandaşlarına uyguladığı şiddeti protesto etmek amacıyla 2012 yılında Şam’daki büyükelçiliğindeki tüm personeli geri çağırmış ve Suriye’deki diplomatik faaliyetleri askıya almıştı. İtalya’nın yanı sıra daha önce Yunanistan, İspanya, Romanya, Çekya gibi bazı Avrupa ülkelerinden yetkililer de Şam’da Büyükelçilikleri yeniden açma niyetinde olduğunu dile getirmişti.

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İLK ADIM ARAPLARDAN

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 2018 yılı sonunda Şam’daki büyükelçiliklerini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açmıştı. Ekim 2020’de ise Umman, Şam Büyükelçisi’ni yeniden yollayarak, diplomatik temsilini büyükelçi düzeyine çıkaran ilk Körfez ülkesi olmuştu.