MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya'dan çok çarpıcı istatistik: Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayanlar!
GeriDünya İtalya'dan çok çarpıcı istatistik: Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayanlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

İtalya'dan çok çarpıcı istatistik: Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayanlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya'dan çok çarpıcı istatistik: Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayanlar!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Şubat - 21 Temmuz'da kaydedilen ölümlerin, yaklaşık yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmamış kişilerin oluşturduğu belirtildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) söz konusu dönemi kapsayan Kovid-19 ölümlerine ilişkin raporunda, hayatını kaybeden 35 bin 776 kişiden sadece 423'ünün aşılaması tamamlanan kişiler olduğu, bunun da yüzde 1,2’lik orana denk geldiği kaydedildi.

ISS'nin analizinde, aşılama döngüsü tamamlananlarda ölümlerin 80 yaş üstü kişilerde olduğu belirtildi. Bu grupta birden fazla patolojik rahatsızlık görüldüğü, özellikle akut solunum yetmezliğinin bu rahatsızlıklar arasında başı çektiği ifade edildi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 66 milyon 469 bin 852 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyon 1312, aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı ise yüzde 57,40 oldu.

CDC Direktöründen çok konuşulacak sözler: Bu artık aşısızların salgını haline geldi
CDC Direktöründen çok konuşulacak sözler: Bu artık aşısızların salgını haline geldi!

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onay verdiği çift doz uygulanan Pfizer/Biontech, AstraZeneca, Moderna ile tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşıları yapılıyor.

İtalyadan çok çarpıcı istatistik: Kovid-19dan ölenlerin yüzde 99u aşısını tamamlamayanlar

Bu arada, İtalya'da hükümetin, ülke genelinde özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve daha önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren zorunlu hale getirmesi, Roma başta olmak üzere pek çok kentte protesto ediliyor.

28 yaşındaki oğlunu Covid yüzünden kaybetti… ‘En büyük pişmanlığım aşı olmamak’
28 yaşındaki oğlunu Covid yüzünden kaybetti… ‘En büyük pişmanlığım aşı olmamak’

Öte yandan, bazı bölgelerde "Yeşil Geçiş" belgesi zorunluluğunun kısa süre sonra devreye girecek olması sebebiyle aşı randevularına talebin yüzde 200'lere varan artış gösterdiği belirtiliyor.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi