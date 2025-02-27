İtalya'daki Yahudiler 'gazze' planına karşı çıktı

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İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'nın dünkü baskısında çıkan bir ilan dikkati çekti.

İlanda, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak istiyor. Bu arada, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin şiddeti devam ediyor. İtalyan Yahudileri, etnik temizliğe ‘Hayır’ diyor. İtalya suç ortağı olmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Çağrıya 200’den fazla İtalyan Yahudisi imza attı.

TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.