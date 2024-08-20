İtalya'daki facia'da yeni gelişmeler ortaya çıktı: Morgan Stanley başkanı kayıplar arasında... Kahraman anne yaşadıklarını anlattı!

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İngiltere bandıralı 56 metrelik süper yat Bayesian, İtalya'nın Palermo kenti açıklarında alabora oldu. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 22 kişinin bulunduğu teknedeki kazazedelerin 15'ini kurtardıklarını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kaza sonrası 6 kişinin kayıp olduğu açıklanırken yatın aşçısı Ricardo Tomas'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kayıp kişilerin arasında, "İngiliz Bill Gates" olarak adlandırılan Mike Lynch, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International bankasının başkanı Jonathan Bloomer ve uluslararası hukuk firması Clifford Chance'in ünlü avukatı Christopher J. Morvillo'nun bulunduğu açıklandı.

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Bayesian'ın battığı nokta - Associated Press/Marine Traffic

ORTALAMA KİRA BEDELİ 195 BİN EURO

Çevrimiçi kiralama sitelerinin ortalama 195 bin Euro'ya kiraladığı ve Mike Lynch tarafından kiralanan ancak Porticello'nun 700 metre açığında demirli haldeyken batan gemiden, Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'in de kurtarıldığı aktarıldı.

Sicilya Sivil Koruma Ajansı Başkanı Salvo Cocina, 10 mürettabat ve 12 yolcunun bulunduğu yatın, Tiran Denizi'nde yakalandığı hortum nedeniyle battığını açıkladı. Yatın enkazının 50 metre derinlikte bulunduğunu belirten Cocina, "Yanlış zamanda yanlış yerdeydiler" ifadesinde bulundu. Cocina, Bayesian'daki kişilerin yardımına giden Sir Robert Baden Powell isimli yatın hasar görmediğini belirtti.

BATMADAN ÖNCE...

İtalyan haber ajansı ANSA ve Sicilya'da yayın yapan Giornale di Sicilia gazetelerinde yer alan habere göre, Sir Robert Baden Powell'ın kaptanı Karsten Borner, Palermo'daki Arenella limanına gitmeyi planladıklarını ancak fırtınaya yakalandıklarını belirtti. Fırtına sırasında pozisyonlarını korumaya çalıştıklarını belirten Borner, Bayesian'ı gördüklerini ancak göz açıp kapayınca kadar süper yatın ortadan kaybolduğunu söyledi. Batmadan önce Bayesian'dan kırmızı renkli bir işaret fişeği atıldığını ifade eden Borner, süper yattaki kişilere yardım etmek için bölgeye gittiklerini ve küçük bir kız da dahil olmak üzere kazazedeleri kurtardıklarını aktardı.

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Arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölge - Associated Press/İtalya Sahil Güvenlik

Associated Press'te yer alan habere göre, balıkçı Fabio Cefalu, sabah saat 04.30 civarında kıyıdan bir işaret fişeği gördüğünü ve hemen olay yerine gittiğini ancak oraya vardığında Bayesian'ın çoktan battığını, süper yattan sadece minderlerin, tahta parçalarının ve bazı eşyaların suda yüzdüğünü söyledi.

Hemen sahil güvenliğe haber verdiğini belirten Cefalu, üç saat boyunca orada kaldığını ancak kimseyi bulamadıklarını söyledi.

İtalya'daki liman başkanlığı, kazazedelere ilk olarak yakınlardaki bir teknenin yardım ettiğini ve geminin enkazının dört Sahil Güvenlik gemisi tarafından karaya çıkarıldığını açıkladı.

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Zamana karşı yarışın sürdüğü arama ve kurtarma çalışmalarının, sabah saatlerinde yeniden başladığı bildirildi.

Facia sonrası ilk kez konuşan Bayesian'ın kaptanı, İtalyan basınına "Bunun olacağını tahmin etmemiştik" ifadesinde bulundu.

"DUYABİLDİĞİM TEK ŞEY BAŞKALARININ ÇIĞLIKLARIYDI"

Hayatta kalanlardan biri olan 35 yaşındaki İngiltere vatandaşı Charlotte Golunski, can kurtarma botu şişene ve 1 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı yaşam mücadelesini anlattı.

Charlotte Golunski - Facebook

İtalyan La Repubblica gazetesine açıklamalarda bulunan Golunski, bebeğini suyun içerisinde bir anlığına kaybettiğini ancak daha sonra kızını dalgaların üzerinde tutmayı başardığını söyledi.

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Golunski, "Kızımı iki saniyeliğine denizde kaybettim. Bulduğum anda ona sımsıkı tuttum ve boğulmasını engellemek için kollarımı yukarı doğru uzattım" dedi.

Ailesinin yatın battığı sırada güvertede olduğu için hayatta kaldığını aktaran Golunski, kaza anına ilişkin "Her yer karanlıktı.Yardım için çığlık attım ama etrafımda duyabildiğim tek şey başkalarının çığlıklarıydı" dedi.