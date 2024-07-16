İtalya'daki depremde evlerini terk etmeyen öğrenciler kusurlu bulundu

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Ülkede, 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği L'Aquila kentindeki 2009'daki depremle ilgili devam eden bir yargı sürecinde, bugün açıklanan bir karar İtalyan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, L’Aquila’daki Temyiz Mahkemesi, 15 yıl önce kentte yaşanan büyük depremden önce evlerinden çıkmadıkları için ilk derece mahkemesi tarafından “dikkatsiz davranışları” sebebiyle kusurlu bulunan 7 öğrenciye yönelik karara yapılan itirazı kabul etmedi.

Temyiz Mahkemesi, öğrencilerin ailelerinin Başbakanlık’tan tazminat talebiyle ilk derece mahkemesinin 2022 yılındaki kararına yaptığı itirazı reddetti.

Ailelerin ayrıca yaklaşık 14 bin avroluk mahkeme masrafını da ödemesi kararlaştırıldı.

Temyiz Mahkemesi Hakiminin, yerel saatle 03.32'de meydana gelen büyük depremden önce, biri önceki gece 23.00'te, diğeri 01.00'de olmak üzere iki güçlü sarsıntı yaşandığını hatırlatarak, bu kişilerin içeride kalmak yerine binayı terk etmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

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İtalyan basını, bu kararın L'Aquila depremine dair "şok edici başka bir karar olduğu" yorumunu yaptı.

Aynı depremde 24 kişinin ölümüyle ilgili bir başka davada da 2022 yılında, ailelerin tazminat talebi benzer gerekçeyle düşürülmüştü.

6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.