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İtalya'da yürekleri ağza getiren anlar... 3 uçak havada çarpıştı

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#İtalya#Frecce Tricolori#Akrobasi Uçakları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 23:11

İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait 3 uçak, gösteri uçuşu sırasında hava çarpıştı.

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İtalya’da gösteri uçuşu sırasında facianın eşiğinden dönüldü. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait MB-339 tipi 3 uçak, Pantelleria Adası’ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazanın ardından 3 uçakta acil iniş yaparken, uçaklardan biri iniş sırasında pistten çıktı.

Acil durum ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale etti. Kazadan 2 pilot yara almadan kurtulurken, 1 pilot bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, İtalyan basını kazanın nedeninin kuş çarpması olabileceğini belirtti. Uçaklarda kaza nedeniyle ciddi hasar medyana geldiği aktarıldı.

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#İtalya#Frecce Tricolori#Akrobasi Uçakları

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