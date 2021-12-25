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İtalya'da yılbaşı kutlamalarına kısıtlama

#İtalya#Yılbaşı#Omicron
İtalyada yılbaşı kutlamalarına kısıtlama

Omicron varyantının etkisini ciddi bir şekilde gösterdiği İtalya'da yılbaşı kutlamalarına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

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Hükümetin aldığı karara göre açık alanlarda, meydanlarda yılbaşı partileri, konserler yapılamayacak. Diskotekler ve gece kulüpleri gibi dans mekanları da 31 Ocak'a kadar kapalı kalacak. Evlerde yapılacak buluşmalar içinse herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Ülke çapında halen uygulanan kapalı alalardaki maske zorunluluğu açık havada da geçerli olacak şekilde genişletildi.

Sinema, tiyatro, toplu taşıma araçları gibi mekanlarda yüksek korumalı FFP2 tipi maske takmak gerekiyor.

Kuralları ihlal edenlere 400-1.000 euro arası idari para cezası verilebilecek.

Bu tedbirlere ek olarak, Şubat'tan itibaren aşı sertifikalarının geçerlilik süresi 9 aydan 6 aya indirilecek. Takviye doz için bekleme süresi de 4 aya düşürülecek.

Yalnızca aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlere verilen "güçlendirilmiş yeşil pasaportların" kullanım alanı da genişletilecek. Müzeler, kapalı spor salonları gibi mekanlara giriş için de bu belge gerekecek, test yaptırmak yeterli olmayacak.

"Süper yeşil pasaport" olarak da anılan bu sertifikalar halen restoranlar, sinemalar gibi birçok mekanda zorunlu. Toplu taşımada ise test yaptıranlara da verilen "basit yeşil pasaport" yeterli.

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VAKA SAYISINDA REKOR

Özellikle yılbaşı dönemine yönelik yeni tedbirler, ülkede vaka sayılarının pandemi başından bu yana zirveye ulaştığı günlerde açıklandı. Geçen Perşembe akşamı açıklanan veriler, günlük yeni vaka sayısının 44 bini aştığını gösterdi.

Daha önceki günlük vaka rekoru, 40 bin 902 ile 13 Kasım 2020'de kaydedilmişti. Yalnızca son iki gün içinde yeni vaka sayıları yüzde 50 civarında artış gösterdi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) verilerine göre ülkedeki vakaların yüzde 28'inin Omicron varyantı olduğu hesaplanıyor. ISS Başkanı Silvio Brusaferro, Omicron'un gelecek haftalarda en yaygın varyant olmasının beklendiğini belirtti.

Brusaferro'nun açıklamasına göre, ilk analizler Omicron vakalarının iki gün içinde iki katına çıktığını gösteriyor.

Öte yandan ISS Başkanı, İtalya'da yoğun bakımların doluluk oranındaki artışın yavaş ilerlediğini de vurguladı, "Mevcut verilere göre elimizdeki silahlar aşı, doğru zamanda 3. dozu uygulamak ve virüsün yayılmasını kısıtlamak için bireysel ve toplu önlemler almak" dedi.

İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89'u en az bir doz aşı yaptırmış durumda. Öngörülen bekleme süresi dolanlar arasında ise yüzde 54'ü takviye dozu yaptırdı.

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Aşı kampanyası geçen hafta, 5-11 yaşları arasındaki çocuklara da açıldı.

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