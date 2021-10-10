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İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protestosu

#İtalya#Koronavirüs#Kovid-19
İtalyada Yeşil Geçiş protestosu

İtalya’da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ağustosta uygulamaya koyduğu ve 16 Ekim’den itibaren kamu ve özel sektör çalışanları için aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası protesto edildi.

Son dakika... İtalyada Yeşil Geçiş protestosuSon dakika... İtalyada Yeşil Geçiş protestosu
Son dakika... İtalyada Yeşil Geçiş protestosu

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Bilim insanlarının yoğun ısrarlarına rağmen aşı karşıtlığı sürüyor. İtalya'da 'Yeşil Geçiş' sertifikasına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Roma’daki gösterilerde Başbakanlık Sarayı Chigi’ye yürümek isteyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Polis, göstericilere sık sık göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi.

Yürüyüş sırasında protestocular sık sık 'Yeşil Geçiş'e hayır' ve 'Özgürlük' sloganları attı. Olaylarda yaralıların olduğu görüldü.

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Öte yandan İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti. 

İtalya Başbakanlığının verilerine göre, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 86 milyon 201 bin 755 doz aşı uygulandı.

Aşıları tamamlananların sayısı 43 milyon 229 bin 551 oldu. Böylece aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80,04'e ulaştı.

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Aşı kampanyasından sorumlu yetkililer, eylül ayı sonuna kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedefliyordu. Yetkililer, ülkede 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 16 Ekim'de tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale gelecek olan; aşı veya test yaptırmayı ya da yakın zamanda Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasının da aşılama kampanyasını bir miktar hızlandırdığını belirtiyor.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı aldığı kararla 20 Eylül'de 80 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları olanlar için başlattığı 3. doz aşılamada yaş sınırını 60 yaş ve üstü olarak değiştirdi. Ülkede 20 Eylül'den beri 3. doz aşılaması yapanların sayısı da 296 bin 624'ü buldu.

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı dün 2 bin 748 artarak 4 milyon 698 bin 38'e ulaştı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 46 artarak 131 bin 274'e yükseldi.

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#İtalya#Koronavirüs#Kovid-19