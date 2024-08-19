İtalya'da yelkenli battı: 22 turistin 7'si kayıp

Haberin Devamı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kenti açıklarında bir yelkenli alabora oldu.

Aralarında 2 İngiliz-Fransız, 1 İrlandalı, 1 Yeni Zelandalı, 1 Sri Lankalı ve 17 İngiltere vatandaşı bulunan yelkenlinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İtalya Sağlık Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz bayrağı taşıyan 50 metrelik yelkenlinin gün doğumunda kasırga ve dalgalı denizin vurduğu bölgede battığı ve olayın ardından 1'i çocuk 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

İtalya itfaiyesi dalgıçları, kıyıdan yarım mil açıkta, yaklaşık 50 metre derinlikte bulunan yelkenlinin çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.