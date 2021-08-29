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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 22:03 | Son Güncelleme:

İtalya'da yangın dehşeti! 15 katlı bina alevlere teslim

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İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, içinde ailelerin yaşadığı 15 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok." ifadesini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano kent merkezinin güneyindeki Via Antonini Caddesi'nde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı apartmanda yangın çıkması üzerine, binadakiler hızla tahliye edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

İtalyan itfaiyesinin binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, apartmanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinin, itfaiye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak tahliye edildiğini aktaran Sala, 20 kişinin dışarı çıkarıldığını kaydetti.
İtalyan ANSA ajansına konuşan, binada kalan bir görgü tanığı da duman kokusunu alır almaz kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

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