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İtalya’da yabancı öğrencilere kısıtlama

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#İtalya#Eğitim Politikaları#Öğrenci Kısıtlamaları
İtalya’da yabancı öğrencilere kısıtlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 07:00

İTALYA’da Giorgia Meloni hükümeti, okullarda yüzü tamamen örten burka ve peçeyi yasaklayan, İtalyanca bilgisi yetersiz öğrencilerin sınıflardaki oranını sınırlayan kararnameyi onayladı.

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Düzenlemeyle ilkokul, ortaokul ve lise birinci sınıflarında İtalyan vatandaşı olmayan veya İtalyanca bilgisi zayıf öğrencilerin oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, amaçlarının “getto sınıfları” oluşmasını engellemek ve öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak olduğunu söyledi. İtalyanca bilgisi sınırlı öğrencilerin yakındaki okullara daha dengeli dağıtılması planlanırken, bunun mümkün olmadığı durumlarda istisna uygulanacak ve öğrencilere ek İtalyanca dersleri verilecek. Düzenleme kapsamında, ebeveynlerin dil yetersizliğinin çocukların entegrasyonunu ciddi şekilde engellediği durumlarda okullar sosyal hizmetleri bilgilendirecek ve ailelere ücretsiz İtalyanca kursları sunulacak. Başbakan Meloni, önlemleri “bölücülük yaratmayan, aksine bütünleşmeye gerçekten yardımcı olan sağduyulu araçlar” olarak savunurken, muhalefet ise hükümeti gelecek yılki seçimler öncesinde aşırı sağcı politikaları benimsemekle suçladı. Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından 60 gün içinde parlamentodan geçmesi gerekiyor.

 

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#İtalya#Eğitim Politikaları#Öğrenci Kısıtlamaları

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