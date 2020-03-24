İtalya’da umut emaresi

İtalya, 68.716 vaka ve 6.679 kadar can kaybı ile dünyanın salgından en çok etkilenen ülkesi. Ancak cumartesi günü 793 can kaybının ardından pazar günü bu sayı 651’e, pazartesi de 602’ye geriledi. Daha da önemlisi cumartesi günü 6.557 ile zirve noktasına çıkan yeni vaka sayıları önceki gün 5.560, dün de 4.789 oldu ve ilk kez iki gün üst üste geriledi. Ülkede iki haftadır süren sokağa çıkma yasağının meyve vermeye başladığı değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, kesin bir şey söylemek için erken olduğu konusunda uyarıyor.