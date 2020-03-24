MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya’da umut emaresi
GeriDünya İtalya’da umut emaresi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İtalya’da umut emaresi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya’da umut emaresi
Abone Olgoogle-news

Genel tablo kötü olmakla birlikte İtalya’da ölü ve yeni vaka sayılarının az da olsa hız kesmesi alınan tedbirlerin işe yaradığı umudunu besledi.

İtalya, 68.716 vaka ve 6.679 kadar can kaybı ile dünyanın salgından en çok etkilenen ülkesi. Ancak cumartesi günü 793 can kaybının ardından pazar günü bu sayı 651’e, pazartesi de 602’ye geriledi. Daha da önemlisi cumartesi günü 6.557 ile zirve noktasına çıkan yeni vaka sayıları önceki gün 5.560, dün de 4.789 oldu ve ilk kez iki gün üst üste geriledi. Ülkede iki haftadır süren sokağa çıkma yasağının meyve vermeye başladığı değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, kesin bir şey söylemek için erken olduğu konusunda uyarıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle