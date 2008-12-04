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İtalya'da terör alarmı

İTALYA'nın Milano kentinde önceki gün intihar eylemi hazırlığında olan Fas asıllı iki teröristin yakalanması ardından, ülkede üst düzey terör alarmı verdi.

Tüm cami ve İslami kültür merkezlerinin gözhapsine alındığı ülkede, hükümet ortağı Lega Nord (Kızey Ligi) Partisi de yeni cami izinlerinin verilmemesini gündeme getirdi.

Temsilciler Meclisi'nin toplantısında söz alan Lega Nord Grup Başkanı Roberto Cota, önceki gün yakalanan Faslı eylemcilerden birinin Milano dışındaki Macherio Kasabası'nda faaliyet gösteren Barış İslam Merkezi’nde vaizlik yaptığını ve eylemlerin de orada planlandığının tespit edildiğini söyledi. vurgulayarak, “Partimiz bir süre için İtalya genelinde tüm yeni cami yapım ve açılış izinlerinin durdurulmasını sağlayacak yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor” dedi.

Terör alarmı konusunda bilgi vermek amacıyla Temsilciler Meclisi'nde bulunan İçişleri Bakanı Roberto Maroni, kendi partisi de olan Lega Nord'un hazırlığında olduğu yasa taslağı konusunda, “Parlamento bu yasa tasarısını sadece Lega Nord'dan geldiği için çeviremez. İtalya genelindeki tüm camileri kontrolden geçirdik. Kesinlikle cami ve terörizmin geliştiği yerleri, dua edilen yerlerle insan gücü ve finans açısından terörizmin desteklendiği yerleri birbirinden ayırmak kolay değil” dedi.

Milano'da yapılan tutuklamaların İslami terörizmin İtalya'da, özellikle de Lombardia Bölgesi'nde kök saldığının göstergesi olduğunu anlatan Bakan Maroni, “Dikkatimizi çok yüksek düzeyde tutmalıyız. Macherio'da olanlara, insanların kültür merkezine girip, polis merkezine intihar saldırısı planlamasına göz yumamayız. İçişleri Bakanlığı'nın terörizm veya ırkçılık gerekçeleriyle bir yeri kapatma yetkisi yok. Ama belediye başkanıyla konuştum. Söz konusu İslami kültür merkezi bir daha hiç açılmamak üzere kapatıldı” diye konuştu.
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