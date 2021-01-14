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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 20:24 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 522 kişi hayatını kaybetti

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 522 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 522 artarak 80 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 246 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 279'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 561 bin 380’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 557'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 522 artarak 80 bin 848'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 20 bin 115 artışla 1 milyon 694 bin 51'e çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 896 bin 498 oldu.

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