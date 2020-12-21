İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 oldu

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 872 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 415 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 964 bin 54'e, toplam can kaybı ise 69 bin 214'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 281 bin 258 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 613 bin 582 de aktif vaka olduğu bildirildi.