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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 603 ölüm gerçekleşti

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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 603 ölüm gerçekleşti
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İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 603 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 603 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e, toplam can kaybı ise 83 bin 157'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 781 bin 917 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 535 bin 524 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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