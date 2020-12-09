DHA
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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 499 ölüm
İtalya'da son 24 saatte 12 bin 756 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 499 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 149a yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 12 bin 756 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 499 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 149a, toplam can kaybı ise 61 bin 739a ulaştı. Ülkede toplamda 997 bin 895 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 710 bin 515 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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