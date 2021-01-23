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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 21:01 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 488 kişi hayatını kaybetti

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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 488 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 331 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve 488 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 185'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 331 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 488 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 185'e, toplam can kaybı ise 85 bin 162'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 871 bin 189 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 498 bin 834 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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