İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 488 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 331 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 488 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 185'e, toplam can kaybı ise 85 bin 162'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 871 bin 189 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 498 bin 834 de aktif vaka olduğu bildirildi.