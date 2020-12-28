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Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 20:24 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm

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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 445 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 585 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 445 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye, toplam can kaybı ise 71 bin 109'a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 408 bin 686 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 575 bin 221 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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