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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 311 kişi hayatını kaybetti

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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 311 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 311 artarak 93 bin 356 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 710 bin 819'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 401 bin 413'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 311 artarak 93 bin 356'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 973 artışla 2 milyon 216 bin 50'ye ulaştı.

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 935 bin 985 oldu. Aşılananların 1 milyon 276 bin 576'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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