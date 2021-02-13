İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 311 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 710 bin 819'a ulaştı.



Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 401 bin 413'e geriledi.



Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 311 artarak 93 bin 356'ya yükseldi.



İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 973 artışla 2 milyon 216 bin 50'ye ulaştı.



Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 935 bin 985 oldu. Aşılananların 1 milyon 276 bin 576'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.