İtalya'da son 24 saatte 501 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 356 bin 85 testte 23 bin 649 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 607 bin 83'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 563 bin 479, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 681 olarak verildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 501 artarak 109 bin 847'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 712 artışla 2 milyon 933 bin 757'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 324 bin 127 oldu. Aşılananların 3 milyon 237 bin 582'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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