İtalya'da son 24 saatte 462 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 211 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 129 bin 376’ya ulaştı.



Ülkede iyileşenlerin sayısı 16 bin 877 artışla 1 milyon 479 bin 988 olurken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 574 bin 767’ye yükseldi.