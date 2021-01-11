İtalya'da son 24 saatte 448 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 532 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 448 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e, toplam can kaybı ise 79 bin 203'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 633 bin 839 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 575 bin 979 da aktif vaka olduğu bildirildi.