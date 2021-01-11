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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte 448 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

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İtalya'da son 24 saatte 448 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte 12 bin 532 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 448 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 532 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 448 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e, toplam can kaybı ise 79 bin 203'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 633 bin 839 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 575 bin 979 da aktif vaka olduğu bildirildi.

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