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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 409 koronavirüs vakası tespit edildi

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İtalya'da son 24 saatte 22 bin 409 koronavirüs vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 3 milyon 123 bin 368'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 361 bin 40 testte 22 bin 409 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece, salgının başlamasının üzerinden geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 123 bin 368'i buldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 487 bin 74'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 827'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 332 artarak 100 bin 811'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 752 artışla 2 milyon 535 bin 483'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 782 bin 615 oldu. Aşılananların 1 milyon 747 bin 516'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi başkanlığında ilgili bakanlar ve Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu üyelerinin katılımıyla artan vakalar karşısında yeni sıkı tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.

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