İtalya'da son 24 saatte 2 bin 455 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 922 test sonucunda 2 bin 455 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 278 bin 319'a ulaştı.



Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 40 bin 900 olarak kaydedildi.



İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak 127 bin 840'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 3 bin 264 artışla 4 milyon 109 bin 579'a çıktı.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 59 milyon 612 bin 943 oldu. Aşılananların 25 milyon 499 bin 62'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor