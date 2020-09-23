DHA
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İtalya'da son 24 saatte 1640 yeni koronavirüs vakası
İtalya'da son 24 saatte 1640 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 302 bin 537ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 1640 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 20 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 302 bin 537ye, toplam can kaybı ise 35 bin 758e ulaştı. Ülkede 220 bin 665 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
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