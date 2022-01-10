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İtalya’da son 24 saatte 155 bin 659 yeni vaka

#Italya#Koronavirüs#Dünya
İtalya’da son 24 saatte 155 bin 659 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 155 bin 659 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 milyon 436 bin 939’a ulaştı.

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İtalya’da günlük vaka sayısı son 6 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 993 bin 201 korona virüs testinde 155 bin 659 yeni vakanın tespit edildiği aktarılarak, toplam vaka sayısının 7 milyon 436 bin 939’a ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte 157 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Bakanlık, toplam can kaybının 139 bin 38’e yükseldiğini belirtti.

Bakanlık, son 24 saatte iyileşen hasta sayının 30 bin 399, toplam aktif hasta sayısının ise 1 milyon 943 bin 979 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı da 38 kişi artarak bin 595 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 115 milyon 89 bin 493 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 46 milyon 614 bin 891 kişiye 2 doz, 22 milyon 846 bin 936 kişiye ise 3 doz aşı yapıldı.

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İtalya’da 6 Ocak’ta 219 bin 434 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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#Italya#Koronavirüs#Dünya

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