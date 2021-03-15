İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 koronavirüs vakası tespit edildi

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 530 bin 357 olurken, yoğun bakımdakilerin sayısı da dünden bugüne 75 daha artarak 3 bin 157'ye yükseldi.



Hayatını kaybedenlerin sayısı 354 artarak 102 bin 499'a, iyileşenlerin sayısı 15 bin 807 artışla 2 milyon 605 bin 538'e ulaştı.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 715 bin 732 oldu. Aşılananların 2 milyon 3 bin 391'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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