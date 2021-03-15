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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 koronavirüs vakası tespit edildi

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İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 179 bin 15 testte 15 bin 267 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 3 milyon 238 bin 394'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 530 bin 357 olurken, yoğun bakımdakilerin sayısı da dünden bugüne 75 daha artarak 3 bin 157'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 354 artarak 102 bin 499'a, iyileşenlerin sayısı 15 bin 807 artışla 2 milyon 605 bin 538'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 715 bin 732 oldu. Aşılananların 2 milyon 3 bin 391'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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