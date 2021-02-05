İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 270 bin 507 testte 14 bin 218 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 611 bin 659'a ulaştı.



Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 429 bin 118'e geriledi.



Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak, 90 bin 618'e yükseldi.



İyileşenlerin sayısı 14 bin 995 artışla 2 milyon 91 bin 923'e ulaştı.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 377 bin 520 oldu. Aşılananların 987 bin 995'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.