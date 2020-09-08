MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya’da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası
GeriDünya İtalya’da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 19:18 | Son Güncelleme:

İtalya’da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya’da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası
Abone Olgoogle-news

İtalya’da son 24 saatte 1370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 280 bin 153’e yükseldi.

 

İtalya’da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 280 bin 153’e, toplam can kaybı ise 35 bin 563’e ulaştı. Ülkede 210 bin 801 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle