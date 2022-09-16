İtalya'da sel felaketi: En az 7 ölü

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İtalya, Marche bölgesinden gelen görüntülerin şokunu yaşıyor.

7 saat aralıksız yağan yoğun yağmur sel felaketine neden oldu. Yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü.

İngiliz Daily Mail gazetesi sel nedeniyle düzinelerce aracın sürüklendiğini, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu yazdı.

Yağış gece boyunca sürdü. Kötü haber ise günün ilk saatlerinde geldi.AFP, ölü sayısını açıkladı. Resmi makamlara dayandırılan son dakika haberine göre, sel felaketi nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Sivil Koruma Başkanı Fabrizio Curcio, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, sokakların sular altında kaldığını dile getirdi.

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Araçta annesi ile birlikte bulunan 6 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ise felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerde beline kadar suya batan insanların güvenli bir yere gitmeye çalıştıkları anlar yer alıyor.

Sele neden olan yağışın bugüne kadar ülkeye vuran en yoğun ikinci yağmur olduğu açıklandı.