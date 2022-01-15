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İtalya'da polisler isyan çıkardı: Pembe maske takmayız!

#Italya#Polis#MASKE
İtalyada polisler isyan çıkardı: Pembe maske takmayız

İtalya'da Covid tedbirleri kapsamında hükümetin polislere dağıttığı maskelerin bir kısmı pembe çıkınca polis memurları sendikası bu rengin görevlerine uygun olmadığı gerekçesiyle isyan etti.

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Hükümetin pandemi yönetimine atadığı özel komiserlik tarafından tüm kamu çalışanlarına yollanan Ffp2 tipi maskelerin bir kısmı pembe çıktı. Emniyet teşkilatının yanı sıra hastanelere ve okullara da yollanan pembe maskelere polislerden itiraz geldi.

Polis memurları sendikası, Emniyet Genel Müdürü Lamberto Giannini'ye bir dilekçe yazarak pembe maskelerin polis üniformasının ciddiyetini ve görevin gerektirdiği otoriteyi tehlikeye düşürdüğünü savundu.

Polis sendikası Sap, "Ettiğimiz yemin, üniformamızın şerefle ve ait olduğu kuruma saygıyla taşınmasını gerektirir. Özellikle de güvenlik güçlerine yönelik hoşnutsuzluğun arttığı bir dönemde kıyafetimizin ciddiyet ve saygı uyandırması şarttır" diye yazdı.

Sendika Genel Sekreteri Stefano Paolini, "uygun olmayan bir renkteki maskelerin neden alındığını anlayamadıklarını" belirtti ve "umarız kamu parası çarçur edilmiş olmaz" dedi. Paolini, polislere acilen üniformalarıyla uyumlu beyaz, mavi, lacivert ya da siyah maskeler gönderilmesini talep etti.

DESTEKLEYEN DE VAR ELEŞTİREN DE

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İtalyan basını polisin pembe renkle maske paketlerini açınca "büyük bir şaşkınlıkla" karşılaştığını belirtti ve bu maskelere direnişi bir "isyan" diye yorumladı.

Sosyal medyada ise pembe renkli maskelerin polise uygun olmadığını savunanların yanı sıra bu görüşü "saçma," "arkaik" ve "acıklı" bulanlar da oldu.

Pembe maske direnişini eleştiren sosyal medya kullanıcıları "Bir polis acil bir durumda mavi, pembe, beyaz, siyah gibi renklere bakmamalı," "Tabancalar, makineli tüfekler, coplarla donatılmış insanlar pembe maskeyle daha az otorite sahibi görünmekten endişe ediyor," "Pembe maskenin erkekliklerini tehdit etmesi, copa neden bu kadar önem verdiklerini açıklıyor" gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyada en fazla etkileşim alan paylaşımlardan biri de, pandeminin başında ülkede maske bulmanın ne kadar zor olduğunu ve sağlık çalışanları arasında bu yüzden ölenler olduğunu hatırlatan mesaj oldu. Bu mesajda, "Şimdi iki yıl sonra bizi koruması gerekenleri temsil edenler maskenin rengi için ağlamaktan çekinmiyor. Bu aramızdan ayrılanlara saygısızlık ve utanç verici" denildi.

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İtalya'da açık hava da dahil kamuya açık her yerde maske kullanımı zorunlu. Konser, gösteri, spor müsabakaları gibi kalabalık ortamlarda ve toplu taşıma araçlarında koruyuculuğu yüksek Ffp2 tipi maske takmak gerekiyor.

Ülkede salgının başından bu yana kaydedilen can kaybı 140 bini, toplam vaka sayısı da 8 milyonu geçti.

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