İtalya’da normalleşmede 3’üncü aşamaya geçildi

Kiliseler ve müzelerin de kapılarını açacağı belirtilirken başkent Roma’da dünyadaki en uzun koronavirüs karantinasının hafifletilmesinden sonra normal yaşama devam edildi.

Aziz Petrus Bazilikası’nın da dezenfeksiyondan sonra tekrar açılacağı ve halk ayinleri için de ateş ölçüm kontrollerinin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Roma’da çok sayıda restoran ve eğlence mekanlarının normal faaliyete döneceği belirtildi.

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