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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

İtalya’da normalleşmede 3’üncü aşamaya geçildi

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İtalya’da normalleşmede 3’üncü aşamaya geçildi
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İtalya’da yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş görülmesiyle birlikte yerel yetkililer, bu haftadan başlamak üzere bazı kısıtlamaları kaldırıyor. Bunlar arasında eğlence mekanlarının, restoranların, kuaförlerin ve diğer işletmelerin yeniden açılması yer alıyor.

Kiliseler ve müzelerin de kapılarını açacağı belirtilirken başkent Roma’da dünyadaki en uzun koronavirüs karantinasının hafifletilmesinden sonra normal yaşama devam edildi.

Aziz Petrus Bazilikası’nın da dezenfeksiyondan sonra tekrar açılacağı ve halk ayinleri için de ateş ölçüm kontrollerinin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Roma’da çok sayıda restoran ve eğlence mekanlarının normal faaliyete döneceği belirtildi.

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