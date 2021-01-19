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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

İtalya'da mutasyonlu virüsü köpekler tespit ediyor

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İtalya'da mutasyonlu virüsü köpekler tespit ediyor
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İnsanlığın birçok konuda en büyük yardımcılarından olan köpekler koronavirüs salgınında da yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. İtalya'da özel eğitimli köpekler görevlilere koronavirüs taşıyan kişilerin tespit edilmesi için yardımcı oluyor.

İtalya'nın Cuneo Havalimanı'nda hassas koku eğitimli köpeklerle havalimanı yolcularına yönelik koronavirüs (Kovid-19) taraması için özel eğitim başlatıldı. Kovid-19’a karşı mücadele eden özel eğitimli köpeklerin mutasyona uğramış virüsü dahi tespit ettiği belirtildi.

İtalya'da yer alan Cuneo Havalimanı'nda koronavirüse (Kovid-19)  karşı güvenli yolculuğu, virüsü yüzde 85-100 arasında doğru bir şekilde tespit edebilen köpeklerin eğitimindeki başarı sağlıyor. 

Özel olarak eğitilen köpeklerden oluşan ekip  Kovid-19’un yanı sıra sıtma, Parkinson ve kanseri de tespit edebiliyor.

İtalyada mutasyonlu virüsü köpekler tespit ediyor

Projenin, havalimanı güvenlik şirketi I-Sec ve insan hastalıklarını kokuyla tespit edebilmesi için köpekleri eğitme konusunda uzman Finlandiyalı araştırma şirketi Nose Academy arasındaki iş birliğinin sonucu olduğu ifade edildi.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSÜ DAHİ TESPİT EDİYOR

I-Sec yetkilisi Barbara Sarfatti'nin konuyla iligli olarak, "Bir kişinin Kovid-19 pozitif olup olmadığını tespit edebilir, eğer asemptomatik ise bunu tanıyabilirler, basit grip mi yoksa virüs mü olduğunu ayırt edebilirler, Kovid'in İngiltere, Brezilya veya Güney Afrika gibi mutasyona uğrayabilen çeşitlerini de tanıyor" dedi.

Uzmanlar, Kovid-19’a karşı mücadelede köpeklerin Şubat ayında iş başında olacağını ifade etti.  

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