İtalya'da mafya operasyonu: 61 şüpheli gözaltına alındı

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Zanlılar, sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı, hükümete sızma ve çiftçilerden haraç almakla suçlanıyor.

Operasyona 500’den fazla polisin katıldığı belirtilirken, baskınların grubu çökertmeye yönelik çalışmaların bir parçası olduğu kaydediliyor.

Geçen hafta Avrupa genelinde 100’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Polis, bunun şu ana dek ‘Ndrangheta’ya karşı şu ana kadarki en büyük operasyon olduğu söylemişti. 10 farklı ülkede yapılan operasyonlarda 25 milyon euro ele geçirildi.

Soruşturmada ayrıca, Covid pandemisi dönemi de olmak üzere, grubun üst düzey üyelerinin nasıl faaliyet gösterdiklerine dair önemli bilgiler bulundu.

Grubun patronlarından biri olduğu iddia edilen Pasquale Bonavota, geçen ülkenin kuzeyindeki Cenova kentinde bulunan bir katedralde yakalanmıştı.

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Diğer yüzlerce mafya üyesi ve yolsuzluklara bulaşmış yetkili de ya hapse atıldı ya da Mancuso ailesiyle bağlantıları nedeniyle yargılanmayı bekliyor.

Mancuso ailesi, ‘Ndrangheta suç şebekesini oluşturan 150 aileden biri. ‘Ndrangheta’nın ülkedeki en güçlü mafya örgütü olma özelliğini Cosa Nostra şebekesinden aldığı bildiriliyor. Grubun dünya genelinde 40’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiği kaydediliyor.

İtalyan ve Belçikalı yetkililere göre şebeke Ekim 2019 ve Ocak 2022 arasında 25 ton kokain kaçakçılığı yaptı ve Calabria bölgesinden Belçika, Hollanda ve Güney Amerika’ya 22 milyon eurodan fazla gönderdi.