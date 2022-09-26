İtalya'da kritik seçimler sona erdi... Resmi olmayan sonuçlara göre Giorgia Meloni İtalya'nın yeni başbakanı olmaya çok yakın

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Sandıklar yerel saatle 23.00'te kapandı. AP'nin aktardığına göre; yüzde 3,5'lik yanılma payı ile kapanış anketi sonuçlarında İtalya'da kazanan Giorgia Meloni oldu.

İtalya’nın resmi kanalı RAI'nın aktardığı sandık çıkış anketlerinde; Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri partisi yüzde 22 ila 26 oranında oy toplarken, ittifak olunan sağ cephenin toplam oyların yüzde 41 ila 45’ini aldığı ifade edildi.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Meloni'nin başbakanlığıyla İtalya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez en sağ çizgiye kaymış olacak.

İSLAM KARŞITI TUTUM

AB başta olmak üzere uluslararası camiayı ürkütmeyecek mesajlar vermeye çalışan Meloni, 1946’da Mussolini rejiminin külleri üzerine kurulan İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) amblemi olan İtalyan bayrağı renklerindeki meşaleyi FDI’nin sembolü olarak kullanmayı sürdürüyor. Demokrasiyi sadece sandıkta oy kullanma düzeyine indirgeyen açıklamaları ile dikkat çeken Meloni, geleneksel aile yapısını ve Hıristiyan kökenleri katı şekilde savunuyor. Göçmen geçişlerinin engellenmesi için Libya’ya deniz ablukası uygulanmasını öneren Meloni, kürtaja da karşı. İslam karşıtlığı da Meloni’nin belirgin özelliklerinden. Ülkedeki uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, tecavüzcüler ve mafya için sol partileri suçlayan Meloni, “Bu İtalya, pazar günü sona eriyor” mesajı vermişti.

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