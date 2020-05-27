İtalya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bini aştı

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1976’lık düşüşle 50 bin 966'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 231 bin 139'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 584 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 443'lük artışla 147 bin 101'e çıktı.



Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 117 daha artarak, 33 bin 72'ye yükseldi. Son üç gündür çift hanelerde seyreden günlük ölü sayısı, bugün yeniden 100'ün üstünde çıktı.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 521 olan sayı, bugün 505'e geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 607 bin 251 test yapıldı.