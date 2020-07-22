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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 245 bin 32’ye ulaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın etkisiyle 12 bin 322'ye çıktı.

Son 24 saatte 282 yeni vaka kaydedilirken, yeni vaka sayısının düşüş trendinde olduğu ülkede bugünkü sayı, "25 Haziran’dan (296) bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış" oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 197 artışla 197 bin 628'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 354 bin 730 test yapıldı.

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