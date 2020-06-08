İtalya'da Kovid-19 tablosunda son durum

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 532'lik düşüşle 34 bin 730'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 278’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 280 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 747'lik artışla 166 bin 584'e çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 65 artarak 33 bin 964'e çıktı.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 287 olan sayı, bugün 283'e geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 263 bin 647 test yapıldı.