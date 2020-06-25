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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 20:40,Son Güncelleme:

İtalya'da Kovid-19 salgınında son gelişmeler

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İtalya'da Kovid-19 salgınında son gelişmeler
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarken, toplam ölü sayısı 34 bin 678'e çıktı.

Ülkede son 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Buna göre, ülkedeki aktif virüs vaka sayısı 352 düşüşle 18 bin 303'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 239 bin 706'ya ulaşırken, son 24 saatte 296 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 614 kişi artışla 186 bin 725'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 37 artarken, toplam ölü sayısı 34 bin 678'e ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 103'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 163 bin 154 test yapıldı.

MANDRAGONE BELDESİNDEKİLER KARANTİNAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkede yeni vaka sayısı önceki günlere göre artış gösterirken, Bolonya kentinde bir kargo firmasında çalışan 60'ı aşkın kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Caserta kentinde daha çok göçmenlerin kaldığı Mandragone beldesinde 50 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle uygulanan karantinaya tepki gösteren semt sakinleri de ayaklandı.

Bölgesel yönetim, bir askeri birliği, olayları kontrol altına alması için bölgeye gönderirken, bazı mahallelilerin apartman balkonlarından sandalye attığı basına yansıdı.

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