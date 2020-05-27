İtalya’da koronaya karşı 60 bin gönüllü ortalığı karıştırdı
Koronavirüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmeye başlanması sıra dışı uygulamaları beraberinde getiriyor.
İtalya’da mesafe kurallarına uyumu denetlemek üzere 60 bin sivilin görevlendirilmesine karar verilmesi yoğun tartışmaya neden oldu. İtalya’nın Bölgelerden Sorumlu Bakanı Francesco Boccia tarafından açıklanan ve ‘yurttaş asistanlar’ adı verilen uygulama çerçevesinde gönüllülük bazında çalışacak 60 bin kişi yoğunluk olan bölgeleri denetleyip kurallara uymayanları uyaracak. Uygulama, hükümetin otoriterleşme eğilimine girdiği eleştirilerine ve “devrim muhafızları” benzetmelerine neden oldu.
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