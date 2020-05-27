MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya’da koronaya karşı 60 bin gönüllü ortalığı karıştırdı
GeriDünya İtalya’da koronaya karşı 60 bin gönüllü ortalığı karıştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İtalya’da koronaya karşı 60 bin gönüllü ortalığı karıştırdı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
İtalya’da koronaya karşı 60 bin gönüllü ortalığı karıştırdı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmeye başlanması sıra dışı uygulamaları beraberinde getiriyor.

İtalya’da mesafe kurallarına uyumu denetlemek üzere 60 bin sivilin görevlendirilmesine karar verilmesi yoğun tartışmaya neden oldu. İtalya’nın Bölgelerden Sorumlu Bakanı Francesco Boccia tarafından açıklanan ve ‘yurttaş asistanlar’ adı verilen uygulama çerçevesinde gönüllülük bazında çalışacak 60 bin kişi yoğunluk olan bölgeleri denetleyip kurallara uymayanları uyaracak. Uygulama, hükümetin otoriterleşme eğilimine girdiği eleştirilerine ve “devrim muhafızları” benzetmelerine neden oldu.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle