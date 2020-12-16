MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor
GeriDünya İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor
Abone Olgoogle-news

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 572 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 680 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 572 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 680 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e, toplam can kaybı ise 66 bin 537'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 175 bin 901 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 645 bin 706 da aktif vaka olduğu bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle