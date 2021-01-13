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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 774 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 319 bin 36'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 564 bin 774, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 532 artışla 1 milyon 673 bin 936'ya ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 800 bin 730 oldu.

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