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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 20:38,Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 34 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 919’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 344'e ulaştı. Son 24 saatte 114 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 335’lik artışla 195 bin 441'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 17 artarak 34 bin 984'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 4 bin 611 test yapıldı.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Senato'da yaptığı konuşmada, Kovid-19'da uluslararası durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Aşı olmadan sıfır risk yoktur. Pandemi riskini göz ardı edemeyiz." dedi.

Virüsün yurt dışından yeniden İtalya'ya gelme riskinin de somut olduğunu dile getiren Speranza, Schengen Bölgesi dışından gelenler için 14 günlük karantinanın zorunlu olduğunu hatırlattı.

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