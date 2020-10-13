İtalya'da koronavirüste son rakamlar açıklandı

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 41 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 365 bin 467'ye, toplam can kaybı ise 36 bin 246'ya ulaştı. Ülkede 242 bin 28 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.