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İtalya'da koronavirüste son gelişmeler

#İtalya#Koronavirüs#Kovid-19
İtalyada koronavirüste son gelişmeler

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti.

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(AA) Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 292 bin 872 testte 3 bin 970 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 645 bin 853'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 106 bin 559'a geriledi.

İtalya'da son 24 saatte 67 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 488'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 850 artışla 4 milyon 408 bin 806'yı buldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 83 milyon 53 bin 277 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 428 bin 259 oldu.

Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada, 15 bin 390 kişiye ek doz aşı yapıldı.

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#İtalya#Koronavirüs#Kovid-19