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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 19:10 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüste son durumu! Nisan'dan beri ilk kez...

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İtalya'da koronavirüste son durumu! Nisan'dan beri ilk kez...
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 2 bin 548 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 548 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, ülkede ağustos ayından beri yükseliş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı, 29 Nisan'dan beri ilk kez 2 binin üzerine çıktı.

Salgın başından bu yana virüse yakalanan kişi sayısı toplam 317 bin 409 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 24 artarak 35 bin 918'e çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 52 bin 647'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 291'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 1140 artarak 228 bin 844 oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, gün içinde yaptığı açıklamada, ülkede 15 Ekim'de sona erecek olan Kovid-19'a yönelik OHAL'i 31 Ocak 2021'e uzatma niyetinde olduklarını ve bunu parlamentonun onayına sunacaklarını belirtmişti.

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