İtalya’da koronavirüs vakaları arttı! Hastaneler dolmaya başladı

Cumartesi günü 39 bin 811 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu bildirilen İtalya’nın bazı hastanelerindeki doluluk nedeniyle hastaların koridora yerleştirilen sedyelerde tedavi edildiği görüntülendi. Ülke genelinde vaka sayısı 902 bin 490’a yükselirken 41 bin 63 kişi hayatını kaybetti, 328 bin 891 kişi iyileşti.

Vaka yoğunluğuna göre kırmızı, turuncu ve sarı olmak üzere 3 bölgeye ayrılan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte’nin imzaladığı genelgeyle bölgesel olarak uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 5 Kasım’dan itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlandı.

Yerel saatle 22.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 3 Aralık’a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Kısıtlamalar kapsamında müzelerin kapatılacağı, lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime ara verileceği de bildirilmişti.