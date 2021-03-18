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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 23:00 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

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İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 935 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 353 bin 737 testte 24 bin 935 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 306 bin 711'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 510'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 333'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 423 artarak 103 bin 855'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 976 artışla 2 milyon 655 bin 346'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 330 bin 104 oldu. Aşılananların 2 milyon 289 bin 514'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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