İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 353 bin 737 testte 24 bin 935 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 306 bin 711'e ulaştı.



Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 547 bin 510'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 333'e çıktı.



Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 423 artarak 103 bin 855'e yükseldi.



İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 976 artışla 2 milyon 655 bin 346'ya ulaştı.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 330 bin 104 oldu. Aşılananların 2 milyon 289 bin 514'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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